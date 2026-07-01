Lukaşenko 32 Kişiyi Affetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lukaşenko 32 Kişiyi Affetti

01.07.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 3 Temmuz öncesi 32 kişiyi af etti, çoğu aşırılık suçlusu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 3 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde aralarında "aşırılık yanlısı faaliyetler" suçundan hüküm giyenlerin de bulunduğu 32 kişiyi affetti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı kararnameyle 32 kişi hakkında af kararı verildi.

Affedilenlerden 28'inin "aşırılık yanlısı faaliyetler" kapsamındaki suçlardan hüküm giydiği belirtilirken, affedilenler arasında 20 kadın ve 12 erkeğin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın hükümlüler ve ailelerine yönelik insani yaklaşım ilkesi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Affedilen kişilerin tamamının af başvurusunda bulunduğu, suçlarını kabul ederek pişmanlıklarını dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lukaşenko 32 Kişiyi Affetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü

19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
19:42
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da
19:30
Erzurumspor’a stat müjdesi
Erzurumspor'a stat müjdesi
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 20:11:42. #7.13#
SON DAKİKA: Lukaşenko 32 Kişiyi Affetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.