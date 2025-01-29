Lukaşenko'dan Çin ile İşbirliği Vurgusu

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MİNSK, 29 Ocak (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko, Çin ve Belarus'un kültür, otomotiv ve biyoteknoloji gibi alanlarda büyük işbirliği imkanlarına sahip olduğunu söyledi.

Lukaşenko, pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Batı'nın aksine Çin'in işbirliği için Belarus'a "kapılarını ve pencerelerini" açtığını belirtti.

Belarus'un sahip olduğu yüksek teknolojik gelişme düzeyini Çin sayesinde koruyabildiğini ifade eden Lukaşenko, Çinli şirketleri Belarus ile işbirliğine davet etti.

Lukaşenko, Belarus ve Çin arasında her türlü koşulda geçerli olan kapsamlı stratejik ortaklığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu ve iki ülkenin bu yolda güvenle ilerleyeceğini söyledi.