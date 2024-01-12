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Lüks otomobil markasının sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık - Son Dakika
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Lüks otomobil markasının sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık

İzmir'de yaşayan 2 kişi, lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımını kopyalayarak kurulan sahte site üzerinden 3 milyon 226 bin lira dolandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine başlattıkları inceleme sonucunda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 5 şüpheli, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Lüks otomobil markasının sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık
12.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:49
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Lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımını kopyalayarak kurdukları sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişiyi, 3 milyon 226 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün, internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattıkları inceleme kapsamında yakalanan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine inceleme başlatmış, yapılan çalışma sonucu lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımı taklit edilerek kurulan site üzerinden 2 otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları belirlenmişti.

Polis ekipleri, İstanbul'da ikamet ettiğini tespit edilen 9 şüpheliyi eş zamanlı düzenlenen baskınla gözaltına almış, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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