Lüks Siteden Hırsızlık: 1 Şüpheli Tutuklandı

19.02.2026 10:20
İstanbul'da lüks bir siteden hırsızlık yapan M.K. (22) tutuklandı, diğer şüpheli aranıyor.

İSTANBUL'da lüks sitelerden hırsızlık yapan M.K.(22) gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortağıyla birlikte bir siteye girdikleri, kısa süre sonra çaldıklarını bavula koyarak siteden çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.Poliste daha önceden 67 suç kaydı olduğu öğrenilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheli aranıyor.

Olay Bağcılar Gülbahar caddesinde bulunan lüks bir sitede 29 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. Mağdur S.Y.'nin evine giren hırsızlar 180 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Beylikdüzü, Marmara Mahallesi, Ulusum caddesinde 4 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise mağdur A.E.'nin evine giren hırsızlar 450 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşyayı çaldı.

2 KADINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada her iki hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yapıldığı belirlendi. Polis son olayda hırsızların sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini de tespit etti. Görüntülerde site sakini gibi davranan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 kadın hırsızın siteye girdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler bir süre sonra çaldıklarını koydukları bavulla olay yerinden ayrıldıkları da görüntülerde yer alıyor.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI DİĞERİ ARANIYOR

Polisin kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 67 suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Adliye, Suç, Son Dakika

