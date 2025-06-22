Lüks Yat 'Bayesian' Enkazı Çıkartıldı - Son Dakika
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Lüks Yat 'Bayesian' Enkazı Çıkartıldı

22.06.2025 19:50
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Sicilya açıklarında batan 'Bayesian' adlı lüks yatın enkazı, limana taşındı. 7 kişi ölmüştü.

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında geçen yıl demirliyken batan ve 7 kişinin öldüğü "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı denizden çıkarıldıktan sonra vinç yardımıyla Termini Imerese limanına taşındı.

Sicilya Adası'nın kuzey sahillerindeki Porticello beldesi açıklarında 19 Ağustos 2024'te demirliyken fırtınada batan ve ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğü "Bayesian" adlı lüks yatın enkazının denizden çıkarılıp karaya taşınması işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.

Mayıs ayının ilk günleri başlayan lüks tekneyi denizden çıkarma işlemleri çerçevesinde, "Hebo Lift 10" ve "Hebo Lift 2" yüzer vinçlerinin yardımıyla enkaz 20 Haziran'da 50 metre derinlikten su yüzeyine çıkarılmış ve burada içindeki suyun tahliye edilmesi operasyonu yapılmıştı.

Su tahliye işlemi dün tamamlandıktan sonra sabah limana taşınmak için hazır hale getirilen enkaz, "Hebo Lift 10" vincinin askılarında Termini Imerese limanına getirildi.

Bu arada, enkaz kurtarma çalışmalarına katılan diğer yüzer vinç "Hebo Lift 2"nin yatın enkazının çıkarıldığı noktada kesilerek bırakılan 75 metrelik alüminyum direğinin deniz dibinden çıkarılacağı öğrenildi.

Enkaz karaya taşındıktan sonra olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesine açılacak. Yetkililer, geminin incelenmesiyle olayla ilgili pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, "Bayesian" isimli lüks yatın enkazını çıkarma işleminin yaklaşık 25 milyon avroya mal olduğu belirtildi.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos 2024 sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla yattaki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, bir kişinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıp kişilerin İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD??????'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu belirtilmişti.

Kayıp 6 kişinin cesedi, 23 Ağustos 2024'e kadar süren arama çalışmalarında bulunmuştu.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekip, olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya gelmişti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından 30 Nisan'da yapılan açıklamada, lüks yatın enkazının deniz dibinden çıkarılması işlemine 3 Mayıs'ta başlanacağı duyurulmuştu.

Enkaz çıkarma işleminin kolaylaştırılması için ilk olarak geminin 75 metrelik alüminyum direği kesilmişti. Bu operasyonda görev alan bir dalgıç 9 Mayıs'ta çalıştığı sırada hayatını kaybetmiş ve enkaz kurtarma çalışmaları bir süre durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüks Yat 'Bayesian' Enkazı Çıkartıldı - Son Dakika

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