Lüksemburg, Filistin Devleti\'ni Tanıdı

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, yapılması doğru olduğu için Filistin Devleti'ni tanıdıklarını belirterek, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek geçerli yol olduğunu kaydetti.

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin Devleti'ni tanıdığı açıkladı. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Avrupa Parlamentosu'na hitap ettiği konuşmasında, 7 Ekim 2023 saldırılarının ikinci yıl dönümünde İsrailli esirlerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYORUZ"

Yapılması doğru olduğu için Filistin Devleti'ni tanıdıklarını ifade eden Frieden, "Çünkü iki devletli çözüm, kalıcı barış için tek geçerli yoldur." diye konuştu.

Frieden, Avrupa'nın küresel istikrarsızlık, teknolojik ve ekonomik değişimler, iklim değişikliği ve göç problemleri ile karşı karşıya kaldığını ve bu yüzden bir kez daha "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

"BU DEĞERLERİN SESİ OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Avrupa'nın "başarısının kurallar, antlaşmalar ve kurumlardan" oluşan uluslararası düzene dayandığını ancak bu düzenin "hiç olmadığı kadar baskı altında" olduğunu vurgulayan Frieden, "Avrupa kurallara dayalı sistemi ve uluslararası hukuku terk edemez, bu değerlerin sesi olmaya devam etmeliyiz." dedi.

"İLTİCA HAKKI KORUNMALIDIR"

Frieden, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesinin artık "stratejik öneme" sahip olduğunu ve katılım sürecinin geciktirilmesinin aday ülkeleri AB'den uzaklaştırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

AB'nin iç sınırlarında yapılan kontrollere uzun vadeli dönüşün "tüm Avrupa projesi için bir geri adım" olacağını kaydeden Frieden, "İltica hakkı korunmalıdır. Bu, ortak insanlığımızın tartışılmaz bir parçasıdır. Avrupa'daki ülkelerin her birinde, ekonomik kalkınma için düzenli göç gereklidir." diye konuştu.