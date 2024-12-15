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Lula da Silva Taburcu Oldu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması sonrası hastaneden taburcu oldu. İyi hissediyor.

15.12.2024 23:47
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 2 operasyon geçirmesinin ardından taburcu edildi.

Tedavi gördüğü Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesi'nin çıkışında basına açıklamalarda bulunan Lula da Silva, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirtti.

Doktorların tavsiyesine uyacağını dile getiren Lula da Silva, "Sao Paulo'daki konutumda istirahat edeceğim. Hayattayım, tek parçayım ve çalışmaya çok hevesliyim. Yapacak çok işim var." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, günlük ağırlık çalışması ve spor salonundaki koşu bandı aktivitelerini bırakmak zorunda kalacağını vurgulayarak, "Büyük bir saygıyla talimatlara uymaya çalışacağım, çok disiplinliyim. Asla öleceğimi düşünmüyorum ama korkuyorum, bu yüzden kendime dikkat etmeliyim ve (eşi First Lady Janja da Silva'yı göstererek) kendime nasıl çok iyi bakacağımı biliyorum." diye konuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada, Lula da Silva'nın perşembe gününe kadar evinde dinlenmesi gerektiği ve çalışma ofisine ne zaman geçeceğinin gerekli takip muayenesinden sonra belli olacağı belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 10 Aralık'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından 13 Aralık'ta bir operasyon daha geçirmişti.

Lula da Silva'nın ekimde evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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