Brezilya ve Fransa, Venezuela\'da adil bir seçim süreci talep etti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen devlet başkanı seçimiyle ilgili iktidardan "adil bir seçim" süreci yürütmesini istedi.
Macron, 3 günlük resmi Brezilya ziyaretinin son gününde mevkidaşı Lula da Silva tarafından Planalto Sarayı'nın bahçesinde askeri törenle karşılandı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Lula da Silva, Venezuela'da devam eden seçim tartışmasına değinerek, "Venezuela için daha iyi ya da daha kötü bir şey istemiyorum, seçimlerin Brezilya'daki gibi herkesin katılımıyla yapılmasını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.
Ana muhalefetin adayı Corina Yoris'in başvurusunun Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştiren Lula da Silva, bunun "siyasi ve hukuki" açıdan hiçbir izahatının olmadığını söyledi.
Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakın zamanda seçimleri konuştuğunu hatırlatarak, "Ona en önemli şeyin ülkede normalliği yeniden tesis etmek olduğunu belirtmiştim. 2018 öncesi seçimlerinde beni de yasakladılar, peki ben ne yaptım? Başka bir aday seçtim ve demokratik sürecin bir parçası olan seçimleri kaybetmiştik." diye konuştu.
"Bu kararlar, mevcut durumu daha da kötüleştirir"
Venezuela'da Yoris'in adaylığının kabul edilmemesinin hata olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Rakibin aday olmasını yasaklamanın hiçbir hukuki ve siyasi bir açıklaması yoktur. Herkese adil yaklaşılmalı." değerlendirmesini yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Venezuela'daki seçim sürecini eleştirerek, bu durumda devlet başkanlığı seçim sonuçlarının demokratik olarak değerlendirilemeyeceği uyarısında bulundu.
Muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Macron, "Muhalefet adayının dışlanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu kararlar, mevcut durumu daha da kötüleştirir." görüşünü aktardı.
Son Dakika › Güncel › Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti - Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleri, Başkan Atay'a desteklerini açıkladı ve teşekkür etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar vakti gökyüzünde dikey şeklinde duran ve sarı bir ışık yayan cisim cep telefonu kamerasına yansıdı. Esad Tek isimli vatandaş, evine giderken yolda bu ilginç manzarayla karşılaştı ve hızlıca evinin balkonuna çıkarak gökyüzünde duran cismi ve ışığı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Cisim bir süre hareketsiz durduktan sonra kayboldu.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?