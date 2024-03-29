Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti

Brezilya ve Fransa, Venezuela\'da adil bir seçim süreci talep etti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela'da düzenlenecek devlet başkanı seçimiyle ilgili adil bir seçim süreci yürütülmesini istedi. Lula da Silva, muhalefet adayının dışlanmasını eleştirirken Macron, muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

29.03.2024 04:37  Güncelleme: 04:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen devlet başkanı seçimiyle ilgili iktidardan "adil bir seçim" süreci yürütmesini istedi.

Macron, 3 günlük resmi Brezilya ziyaretinin son gününde mevkidaşı Lula da Silva tarafından Planalto Sarayı'nın bahçesinde askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Lula da Silva, Venezuela'da devam eden seçim tartışmasına değinerek, "Venezuela için daha iyi ya da daha kötü bir şey istemiyorum, seçimlerin Brezilya'daki gibi herkesin katılımıyla yapılmasını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetin adayı Corina Yoris'in başvurusunun Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştiren Lula da Silva, bunun "siyasi ve hukuki" açıdan hiçbir izahatının olmadığını söyledi.

Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakın zamanda seçimleri konuştuğunu hatırlatarak, "Ona en önemli şeyin ülkede normalliği yeniden tesis etmek olduğunu belirtmiştim. 2018 öncesi seçimlerinde beni de yasakladılar, peki ben ne yaptım? Başka bir aday seçtim ve demokratik sürecin bir parçası olan seçimleri kaybetmiştik." diye konuştu.

"Bu kararlar, mevcut durumu daha da kötüleştirir"

Venezuela'da Yoris'in adaylığının kabul edilmemesinin hata olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Rakibin aday olmasını yasaklamanın hiçbir hukuki ve siyasi bir açıklaması yoktur. Herkese adil yaklaşılmalı." değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Venezuela'daki seçim sürecini eleştirerek, bu durumda devlet başkanlığı seçim sonuçlarının demokratik olarak değerlendirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Macron, "Muhalefet adayının dışlanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu kararlar, mevcut durumu daha da kötüleştirir." görüşünü aktardı.

Kaynak: AA

Venezuela, Brezilya, Fransa, Lula, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 05:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement