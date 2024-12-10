Lula da Silva Yoğun Bakımda

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(ANKARA) - Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kafatasının içindeki bir kanama nedeniyle geçirdiği cerrahi operasyondan sonra yoğun bakıma alındı. Silva'nın durumunun iyi olduğu ancak yoğum bakımda izlemeye alındığı açıklandı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tedavi gördüğü Sirio-Libanes Hastanesi'nde kafatasının içindeki bir kanama nedeniyle yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımı alındığı duyuruldu. Hastane, Lula'nın ülkenin güneyindeki Sao Paulo'ya tedavi edilmek için seyahat ettiğini ve ameliyatın ardından "durumunun iyi olduğu ancak yoğun bakım yatağında izlendiğini" açıkladı.

Ameliyat, 79 yaşındaki sol görüşlü Brezilya liderinin, ekim ayında evinde düşmesinin ardından oluştuğu düşünülen şiddetli baş ağrılarının ardından gerçekleştirildi.

Brezilya Cumhurbaşkanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanlığı ofisi daha önce Lula'nın, rahatsızlığı nedeniyle BRICS zirvesine katılmak üzere Rusya'ya yapacağı seyahati iptal ettiğini duyurmuştu. Lula'nın ekim ayında geçirdiği ev kazasının ardından boynunun biraz üst kısmında başının arkasında, görünür bir yaralanma oluşmuştu.