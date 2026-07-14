Lula'dan Trump'a 'Korsanlık' Eleştirisi - Son Dakika
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Lula'dan Trump'a 'Korsanlık' Eleştirisi

Lula\'dan Trump\'a \'Korsanlık\' Eleştirisi
14.07.2026 12:20
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Brezilya Başkanı Lula, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ücret uygulamasını korsanlık olarak nitelendirdi.

RİO DE JANEİRO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp yüzde 20 geçiş ücreti tahsil edecekleri yönündeki açıklamasını eleştirerek, bunu "korsanlık" diye nitelendirdi.

Lula pazartesi günü, Trump'ın son sosyal medya paylaşımları ve televizyon demeçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, boğazın "koruyuculuğunu" yapacaklarını ve güvenlik gerekçesiyle kargolardan yüzde 20 ek ücret alacaklarını belirtmişti.

"Eskiden buna korsanlık denirdi" diyen Lula, uzun süre korsanlıkla mücadele eden bir ülke olan ABD'nin kendisinin de bir korsan devlete dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Deniz transit geçişlerinden ücret alınmasını ne demokratik ne de medeni bulduğunu kaydeden Lula başkalarını hiçe sayarak "felaketi fırsata çevirip para kazanmaya çalışmanın hiç normal olmadığını" söyledi.

Lula, ABD'nin başını çektiği çatışmanın, olayla ilgisi olmayan ülkeler üzerindeki geniş kapsamlı ekonomik etkilerine de sert tepki gösterdi. Küresel gerilimlerin yerel emtia fiyatlarını artırdığına dikkat çeken Lula, "Savaşın bedeli soframızdaki fasulye, pirinç ve domatese yansıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lula'dan Trump'a 'Korsanlık' Eleştirisi - Son Dakika

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