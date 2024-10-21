Lüleburgaz 2'nci Kitap ve Edebiyat Fuarı Başarıyla Tamamlandı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Kitap ve Edebiyat Fuarı sona erdi. 17-20 Ekim günleri arasında düzenlenen fuarda 27 yayınevi, 81 yazar ve sanatçı kitapseverlerle buluştu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Kitap ve Edebiyat Fuarı Tuna Kiremitçi konseri ile sona erdi. 17-20 Ekim günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen fuara birçok yazar, şair ve yayınevleri katıldı. Şair ve yazar Ahmet Telli'nin onur konuğu olduğu fuarda İlker Ayrık, Ferhat Uludere, Tayfun Pirselimoğlu, Uğur Batı, Zeynep Kaçar, Erdal Güney ve Tuna Kiremitçi gibi isimler de söyleşi ve imza günlerinde kitapseverlerle buluştu. Fuarın onur konuğu şair ve yazar Ahmet Telli'nin söyleşi ve imza günü yoğun ilgi gördü.

Dört gün süren fuar maratonu, Tuna Kiremitçi konseri ile tamamlandı. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda sahne alan sanatçı, yaklaşık 1 saat boyunca repertuvarında yer alan hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirdi.