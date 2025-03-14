Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali Devam Ediyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği "Amatör Tiyatro Festivali" devam ediyor. Festivalde bugüne kadar altı oyun sahnelenirken, oyunları yüzlerce tiyatrosever izledi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde 9 Mart'ta başlayan Amatör Tiyatro Festivali'nde bugüne kadar altı oyun sahnelendi. Festival kapsamında 9 Mart'ta 'Düş Albay', 10 Mart'ta 'Işıklar Sönünce', 11 Mart'ta 'Küçük Kara Balık' ve 'Hadi Öldürsene Canikom', 12 Mart'ta 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz', dün ise '12 Öfkeli Adam' adlı oyunlar izleyici karşısına çıktı. Yüzlerce tiyatroseverin yoğun ilgi gösterdiği oyunların ardından söyleşiler de yapıldı.

Amatör Tiyatro Festivali'nin onur konuğu oyuncu ve yönetmen Mehmet Esatoğlu da Kadıköy Öteki Tiyatro tarafından sahnelenen '12 Öfkeli Adam' oyunuyla performans sergiledi. Cahit Irgat Salonu'nda sahnelenen oyunda Mehmet Esatoğlu'nun yanı sıra Bertan Dirikolu, Engin Alpateş ve Hamit Demir rol aldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının TBMM'de görüşülmesi ve onaylanması sürecini konu alan oyun izleyicilerden tam not aldı.

Oyunun ardından Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, oyunculara plaketlerini takdim etti.

Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali'nde 27 Mart'a kadar toplam 23 oyun sahnelenecek.