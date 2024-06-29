Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Buğday Dağıtımı Yaptı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin kendisine ait tarımsal arazide ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ektiği buğdayların hasadı yapıldı. Üretimin önemine dikkati çeken Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Yaşadığımız bu ekonomik şartlarda toplumsal dayanışmanın artması, ihtiyaç sahibi komşularımıza kendi ürettiklerimizi ulaştırmamız bizim için çok anlamlı" dedi.

'Üreten belediye' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, tarlalarını işlemeye devam ediyor.

İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekilen buğdayların hasadı, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Halkın tarlasından halkın sofrasına

Hasadın ardından konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak 'tarladan sofraya' anlayışıyla başlattığımız, Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tarımsal vasıflı arazilerde yapmış olduğumuz üretime devam ediyoruz. Ekibimizle beraber ve halkın tarlalarından, halkın sofrasına yetiştirdiğimiz ürünleri una ve ayçiçek yağına dönüştürerek ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Dayanışmayı her alanda her planda sürdürmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hele ki yaşadığımız bu ekonomik şartlarda toplumsal dayanışmanın artması, ihtiyaç sahibi komşularımıza kendi ürettiklerimizi ulaştırmamız bizim için çok anlamlı. Bununla da büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

"Üretmek zorundayız"

Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğine bağlı risklere dikkat çeken Gerenli, "Üretmek zorundayız. Gıda krizi, su krizinin yaşanmasının çok olası olduğu önümüzdeki dönemlere hazır olmak için her alanda üretmemiz lazım. Üretirken de bunu paylaşıp komşularımızla mutluluğumuzu daha da büyütmek istiyoruz. Bu konuda emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üreten belediyecilik anlayışıyla, dayanışmacı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya bundan sonra da aynı enerjimizle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasat edilen buğdaylar, kısa süre içerisinde un haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.