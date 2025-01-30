Lüleburgaz Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kent genelinde güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Ekipler, son 5 yılda 103 binanın tespitinin yapılarak yıkıldığını belirtti.

Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Tespit edilen metruk binalar, planlanan çalışma takvimi doğrultusunda çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkılıyor.

"Mal sahiplerinin yapması gereken süreçler var"

Güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımı için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden İnşaat Teknikeri Kerem Demirkan, "Metruk binalarla ilgili gerek vatandaşlardan gelen şikayetler gerek sahadaki ekiplerin denetimlerinde yapılan tespitler ve muhtarların tespitleri neticesinde metruk binaları tespit ediyoruz. Mal sahiplerinin yapması gereken süreçler var. Bu süreçler tamamlandıktan sonra yıkım aşamasına geçiliyor" dedi.

"Son 10 yıl içerisinde Lüleburgaz'da 71 adet bina tespit edildi"

Son 5 yılda can ve mal güvenliğini tehdit eden 103 binanın yıkıldığını kaydeden Demirkan, "Bundan sonraki süreçte de takiplerimiz devam etmektedir. Tespit edilen metruk binaların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkım aşamasına geçilecektir. Bunun dışında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında son 10 yıl içerisinde Lüleburgaz'da 71 adet bina tespit edildi, boşaltıldı ve yıkıldı. Bunlardan da yüzde 80'i yenilenmiş oldu, diğerleri de proje aşamasında. Riskli bina tespiti yapıldıkça yasal süreç sonlandıktan sonra yıkım işlemleri yapılıyor" diye konuştu.