Lüleburgaz Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Lüleburgaz Belediyesi, son 5 yılda tespit edilen 103 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Güvenlik riski oluşturan binaların yıkım süreci hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, mal sahiplerinin yerine getirmesi gereken yasal süreçlerin önemli olduğunu belirtti.

30.01.2025 12:41  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kent genelinde güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Ekipler, son 5 yılda 103 binanın tespitinin yapılarak yıkıldığını belirtti.

Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Tespit edilen metruk binalar, planlanan çalışma takvimi doğrultusunda çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkılıyor.

"Mal sahiplerinin yapması gereken süreçler var"

Güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımı için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden İnşaat Teknikeri Kerem Demirkan, "Metruk binalarla ilgili gerek vatandaşlardan gelen şikayetler gerek sahadaki ekiplerin denetimlerinde yapılan tespitler ve muhtarların tespitleri neticesinde metruk binaları tespit ediyoruz. Mal sahiplerinin yapması gereken süreçler var. Bu süreçler tamamlandıktan sonra yıkım aşamasına geçiliyor" dedi.

"Son 10 yıl içerisinde Lüleburgaz'da 71 adet bina tespit edildi"

Son 5 yılda can ve mal güvenliğini tehdit eden 103 binanın yıkıldığını kaydeden Demirkan, "Bundan sonraki süreçte de takiplerimiz devam etmektedir. Tespit edilen metruk binaların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkım aşamasına geçilecektir. Bunun dışında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında son 10 yıl içerisinde Lüleburgaz'da 71 adet bina tespit edildi, boşaltıldı ve yıkıldı. Bunlardan da yüzde 80'i yenilenmiş oldu, diğerleri de proje aşamasında. Riskli bina tespiti yapıldıkça yasal süreç sonlandıktan sonra yıkım işlemleri yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Güvenlik, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi
13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.