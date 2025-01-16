Lüleburgaz Belediyesi\'nden Dijital İmar Uygulaması

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, 'dijital belediyecilik' hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek imar, ruhsat ve iskan süreçlerinin tamamını interaktif ortama taşıyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar hem taşınmazların imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek hem de imar, ruhsat ve iskan süreçleri daha hızlı işleyecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin imar, ruhsat ve iskan süreçlerinin tamamını çevrim içi platforma taşıdığı e-ruhsat, e-çap, e-iskan uygulamaları tanıtıldı. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen sunuma Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Anıl Sülçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Sevgi Eren, belediye personeli, proje müellifleri ve yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Gerenli, şunları kaydetti:

"Dünya hızla dönüşüyor. Bu dönüşümle beraber internet hayatımızın doğal bir parçası haline geldi. Biz de Lüleburgaz Belediyesi olarak imar, ruhsat ve iskan süreçlerinin tamamını interaktif bir ortama taşımayı hedefledik. Daha önceki dönemlerde sizlerle konuştuğumuzda bunun sözünü vermiştik. Bu özellikle şeffaflaşma adına, işlerin standardizasyonu adına ve belediyecilik hizmetlerinin daha hızlı verilmesi adına son derece üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bundan sonra işin bu şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu başarılı çalışmanın Lüleburgaz'a çok güzel şeyler kazandıracağını, örnek olacağını düşünüyorum. Her açıdan tasarruf sağlayacağını düşünüyorum. Daha hızlı daha güvenilir bir ortama geçeceğiz, bu beni heyecanlandırıyor. Olmasını istediğim önemli işlerden birisiydi. Önce Lüleburgazımıza, sonra bölgemize sonra da ülkemize hayırlı olsun."

Lüleburgaz Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulama sayesinde hem kağıttan ve zamandan tasarruf sağlanacak, hem vatandaş belediyeye gelmeden imar durumu hakkındaki bilgiyi çevrim içi olarak alabilecek. İmar, ruhsat ve iskan süreçleriyle ilgili belediye çalışanları, vatandaşlar, proje müellifleri ve yapı denetim çalışanları tek çatı altında toplanacak.

E-imar uygulaması sayesinde vatandaş belediyeye gelmeden imar durumu hakkında bilgiyi çevrim içi olarak alabilecek; güncel plan kararlarına, plan notlarına ve kısıtlama kararlarına ulaşabilecek. E-ruhsat ve e-iskan sayesinde ise ilgililer hem ruhsat başvurularını sistem üzerinden elektronik olarak yapabilecek hem de ıslak imza, harç bedeli ödeme gibi işlemler kuruma gelmeden tamamlanabilecek.

E-arşiv güçlendirilecek

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen imar uygulamalarında kağıt tasarrufu sağlanması, paydaşlarla iletişim kolaylığı sağlanması, proje dosyalarının düzenlenmesi, onaylama süreçleri, süreçlerin aşamalarının takip edilmesi, e-arşivin güçlendirilmesi, tüm iş ve işlemlerin standartlaşması, personelin planlı çalışabilmesini sağlayarak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.