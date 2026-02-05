Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Atık Döken Kişiye Suçüstü - Son Dakika
05.02.2026 11:10  Güncelleme: 12:09
Lüleburgaz Belediyesi, çevreye kaçak atık dökmeye çalışan bir kişiyi suçüstü yakalandı. Çevreyi kirleten kişiye 50 bin TL ceza kesilirken, yeniden temizlenecek alanın temizleme bedeli de bu kişiden tahsil edilecek.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Güneş Mahallesi Sakızköy yolu üzerinde Umurca köprüsü mevkiinde kaçak döküm sahasına dönüştürülen ve geçen ocak ayı içerisinde tamamen temizlenen alanda gerçekleştirilen denetimde çevreyi kirleten kişiye suçüstü yapıldı. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Ö.Ö. adlı kişinin Umurca köprüsü mevkiine kaçak atık dökmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler, kamyonetle getirdiği atıkları dökmeye çalışan Ö.Ö.'ye 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yeniden temizlenecek alanın temizleme bedeli de Ö.Ö.'den tahsil edilecek.

Kaçak atık dökülmeye çalışılan alanda geçen cak ayında Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirmişti. Ekipler, Umurca köprüsü mevkiindeki yaklaşık 500 ton atığı temizlemiş ve döküm sahasına nakletmişti. Kent genelindeki güvenlik kameralarıyla alanları 7/24 takip eden ekipler, sahadaki denetimlerini de sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

