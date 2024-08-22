Lüleburgaz Belediyesi\'nin 25. Sünnet Şenliği düzenlendi

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Sünnet Şenliği'nin 25'incisi yapıldı. Çocuklar, aileleriyle törene katılarak gönüllerince eğlendi.
Lüleburgaz Belediyesi'nin 25. Sünnet Şenliği, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.
Törene Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Kemal Pektaş ve Ceyhun Akgöl katıldı. Aktan, Pektaş ve Akgöl, şenliğin anısına çocuklara gram altın taktı.
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