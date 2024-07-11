Lüleburgaz Belediyesi Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'ni tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'ni tamamladı

Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde yürütülen Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi'nin kapanış ve basın toplantısına ev sahipliği yaptı. Proje sonuçları hakkında bilgi verilen toplantıda, program yararlanıcısı gençlere mesleki beceri eğitimi sertifikaları da dağıtıldı.

11.07.2024 10:31  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, 'Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'nin kapanış ve basın toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasasını Destekleme Hibe Programı' (NEET PRO) kapsamında yürütülen Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi'nin kapanış ve basın toplantısı, 10 Temmuz'da, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Belediye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 4 Mayıs 2023'te imzalanan sözleşme doğrultusunda, 1 Ağustos 2023'te uygulanmaya başlanan ve 31 Temmuz 2024'te sona erecek projenin toplantısı, program yararlanıcısı gençlerin, proje paydaşlarının, kamu kurum ve kuruluşların, özel sektörlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve yerel basının katılımı ile gerçekleştirildi. Saat 19.30'da başlayan toplantıda, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Cömert, Kırklareli İŞKUR Şube Müdürü Gülcan Ayyıldız,  Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Erol Çopur konuştu.

Bölgenin kadın girişimcisi ve 'Makarna Lütfen' markasının kurucusu Tuğba Bayburtluoğlu'nun sunumunun ardından Proje Lideri Beril Günay proje sonuçları hakkında misafirleri bilgilendirdi, program yararlanıcısı gençler süreçteki deneyimlerini paylaştı.

Toplantı, Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin program yararlanıcısı gençlere mesleki beceri eğitimi sertifikalarını vermesi ve toplu proje fotoğrafının çekilmesi ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Lüleburgaz, Türkiye, Avrupa Birliği, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'ni tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'ni tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement