Lüleburgaz Belediyesi Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'ni tamamladı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, 'Yetkin Gençlerin İşgücüne Katılımı Projesi'nin kapanış ve basın toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasasını Destekleme Hibe Programı' (NEET PRO) kapsamında yürütülen Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi'nin kapanış ve basın toplantısı, 10 Temmuz'da, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Belediye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 4 Mayıs 2023'te imzalanan sözleşme doğrultusunda, 1 Ağustos 2023'te uygulanmaya başlanan ve 31 Temmuz 2024'te sona erecek projenin toplantısı, program yararlanıcısı gençlerin, proje paydaşlarının, kamu kurum ve kuruluşların, özel sektörlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve yerel basının katılımı ile gerçekleştirildi. Saat 19.30'da başlayan toplantıda, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Cömert, Kırklareli İŞKUR Şube Müdürü Gülcan Ayyıldız, Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Erol Çopur konuştu.

Bölgenin kadın girişimcisi ve 'Makarna Lütfen' markasının kurucusu Tuğba Bayburtluoğlu'nun sunumunun ardından Proje Lideri Beril Günay proje sonuçları hakkında misafirleri bilgilendirdi, program yararlanıcısı gençler süreçteki deneyimlerini paylaştı.

Toplantı, Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin program yararlanıcısı gençlere mesleki beceri eğitimi sertifikalarını vermesi ve toplu proje fotoğrafının çekilmesi ile tamamlandı.