Lüleburgaz'da 19 Mayıs Coşkusu Gazapizm Konseriyle Zirveye Çıktı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Gazapizm konseriyle zirveye çıktı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuya sahne oldu. Kongre Meydanı'ndan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne (LYFA) düzenlenen bağımsızlık yürüyüşünde binlerce vatandaş caddeleri meşalelerle aydınlattı.

Gazapizm'in sahne aldığı Kongre Meydanı ise dün akşam tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Bağımsızlık ateşi, LYFA'da yandı

Lüleburgaz Belediyesi'nin Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, 17 Mayıs'ta LYKA'da düzenlenen satranç turnuvası ile başladı.

Turnuvanın ödül töreni 18 Mayıs Pazar günü Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Aynı akşam bağımsızlık yürüyüşü için bir araya gelen binlerce Lüleburgazlı, Kongre Meydanı'ndan LYFA'ya yürüdü. Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar "Bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecek" mesajı verdi.

LYFA'da bağımsızlık ateşinin yakılmasının ardından Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu konseri ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin vals gösterisi sunuldu. Ardından ZooRock grubu ile Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri konser verdi.

Lüleburgazlıların bağımsızlık coşkusuna bu yıl Gazapizm de ortak oldu. Saatler öncesinden Kongre Meydanı'nı dolduran kalabalık, ünlü sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Konser sonunda Gazapizm'e Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Derya Aktan tarafından çiçek takdim edildi.