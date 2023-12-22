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Lüleburgaz'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından açılan Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi. Eğitimlerde geleneksel Türk mutfağı lezzetleri de öğretilerek başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

Lüleburgaz\'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi
22.12.2023 - 14:48,  Güncelleme: 14:52
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Lüleburgaz'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 2018 yılında açılan Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Halk eğitimi merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere 5 yılda 728 kişinin katıldığı ifade eden açıklamada, eğitimler ile pastacılık, pasta figürcüleri ve aşçı çıraklarının yetiştirildiği kaydedildi.

Eğitimlerde geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinin de öğretildiğini aktarılan eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildiği belirtildi.

Türkan bebek anılacak

Bulgaristan'da, 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Lüleburgaz'da anılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, anma töreninin Bal-Göç Trakya Derneği iş birliğiyle Erol Özgür parkındaki Balkan Göç Anıtı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yıldız Mahallesi Büklüm Caddesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Büklüm Caddesi'nin tamamının yenileneceğini söyledi.

İlk etapta çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Gerenli, ekipler yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA
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