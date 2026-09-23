Lüleburgaz'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi bir evin bahçesindeki ağaca çıkan kedinin aşağı inemediğini fark eden vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla indirmeye çalıştı.

Vatandaşlar daha sonra durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Kedi daha sonra doğal ortamına salındı.