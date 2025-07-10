Lüleburgaz\'da Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı U.Y.Y. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Önceki gün Hürriyet Caddesi'nde şüpheli U.Y.Y. ile Cengiz Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlı U.Y.Y. silahla Cengiz Ç'yi öldürmüştü.
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