Lüleburgaz'da Destek Projesi ve Film Gösterimi

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Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Önce Anne Sütü, Önce Aşı Projesi" kapsamında yardımlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların bebeğine 2 yılda 12 bin 343 paket ek gıda ile 559 bin 78 bebek bezi desteği verildiği belirtildi.

Desteklerin sürdüğü aktarılan açıklamada, destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

"Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde "Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı.

Film yönetmeni Vuslat Saraçoğlu'nun katılımıyla Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Budak Çal Salonunda gerçekleştirilen filmin gösterimi izleyiciler tarafından beğeni topladı.

43. İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo, erkek oyuncu, jüri özel ve kurgu ödüllerini kazanan filmin gösteriminin ardından yönetmen Saraçoğlu, izleyicilerin sorularını yanıtladı.