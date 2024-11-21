Lüleburgaz'da Dünya Çocuk Hakları Günü Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Dünya Çocuk Hakları Günü Söyleşisi Düzenlendi

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Lüleburgaz Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katıldığı 'Çocuklar mı haklı, büyükler mi?' başlıklı bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte ebeveynlere tavsiyelerde bulunarak çocuk haklarının önemine vurgu yapıldı.

21.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:07
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında TV programcısı ve eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katılımıyla "Çocuklar mı haklı, büyükler mi?" başlıklı söyleşi düzenledi.

Lüleburgaz Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında TV programcısı, eğitimci ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katılımıyla 'Çocuklar mı haklı, büyükler mi?' başlıklı söyleşi düzenledi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ndeki söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Günün önemine ilişkin güncel olaylardan alıntılar yaparak değinen Prof. Dr. Üstün Dökmen, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Dökmen, "Güzel bir salon, güzel bir kültür binası. Her bakımdan takdire şayan. Özellikle bu etkinliğin düzenlenmesi, çocuk haklarına önem verilmesi, Bu konuda başka illere, ilçelere ve başka belediyelere örnek olunması çok güzel" dedi.

"En önemlisi çocuklarımızı mutlu edebilmektir"

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ise "Yerel yönetimlerin pek çok görevi vardır. Bana göre bunlar içerisinde en önemlilerinden biri çocuklarımızı mutlu edebilmektir. Eğer bir çocuğumuzun dahi gülümsemesine vesile olabilirsek bizim için en büyük mutluluk da budur. Dünyada yaşanan kötü olaylar ve savaşlar bizle barışın değerini ve önemini her geçen gün hatırlatıyor. 'Yurtta barış, dünyada barış' diye' ulu önderimizin izinden gitmeye ve sözün gerekliliklerini yerine getirmeye hep birlikte devam etmeliyiz" diye konuştu.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Prof. Dr. Dökmen'e çiçek ve plaket takdim etti.

Lüleburgaz\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Söyleşisi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Dünya Çocuk Hakları Günü Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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