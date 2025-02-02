Lüleburgaz\'da Ev Yangını

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Seyitler köyünde Arslan Ergün'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.