Lüleburgaz\'da \'Gazze Soykırımı\' Sergisi Açıldı

Güncel

Lüleburgaz ilçesinde "Gazze Soykırımı" fotoğraf sergisi açıldı.

Önder İmam Hatipliler Derneğince Sokullu Mehmet Paşa Camisi avlusundaki serginin açılış törenine Kaymakam Salih Yüce katıldı.

Yüce ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Sergideki fotoğraflar hakkında dernek başkanı Mehmet Görçin'den bilgi alan Yüce, konuşmasında, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Gazze'deki işgalin bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade eden Yüce, işgal ve insanlık dramını gerçekleştirenlerin dünya önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.