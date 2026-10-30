Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve gıda güvenliği anlatıldı

Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve gıda güvenliği anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve su verimliliği anlatıldı. Su tasarrufu, verimli su kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı; öğrencilere broşür dağıtıldı.
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği ve su verimliliği eğitimi düzenlendi.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, çocuklarda erken yaşta su bilinci oluşturulması amacıyla su tasarrufunun önemi ve verimli su kullanımı anlatıldı.
Etkinlikte ayrıca gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve sağlıklı beslenme ilkeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimin sonunda öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA
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