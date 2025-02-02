Lüleburgaz'da Midibüs Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Midibüs Devrildi: 5 Yaralı

Kırklareli Lüleburgaz'da midibüs devrildi, 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

02.02.2025 13:17
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plaka midibüs, Evrensekiz kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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