Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plaka midibüs, Evrensekiz kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile midibüsteki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Midibüs Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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