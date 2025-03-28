Lüleburgaz'da Müdürler Toplantısı ve Tıraş Hizmeti

Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda okul müdürleri yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ardından bağımlılıkla mücadele ve okul bahçelerinin güvenliği konuları görüşüldü.

Engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti

Lüleburgaz Yıldız Mahallesi muhtarlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor.

Muhtar Ümit Öztürk, AA muhabirine, engelli ve yaşlıların evlerinde ziyaret edilip berber ve kuaförler tarafından saç ve sakal tıraşı hizmeti sunulduğunu söyledi.

Hizmetten faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin muhtarlık telefonunu aramalarının yeterli olacağını ifade eden Öztürk, bu hizmetin her bayram devam edeceğini kaydetti.