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Lüleburgaz'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki otomobil ile H.Y. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Adalmış ve hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cesetleri morga kaldırıldı.

Lüleburgaz\'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
20.01.2024 - 19:43,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkisinde H.Y. idaresindeki 59 ZY 929 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Adalmış ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adalmış ile Yolbakan'ın cesetleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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