Lüleburgaz'da 'Tarihin İzleri' Resim Yarışması Ödülleri Verildi

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Tarihin İzleri" resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı LYKA'da gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Tarihin İzleri" resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirildi. Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hilmi Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Pektaş ve Derya Aktan ile öğrenciler katıldı.

"KÜLTÜREL MİRAS YALNIZCA YAPILARDAN İBARET DEĞİLDİR"

Programda konuşan Başkan Gerenli, kültürel mirasın yalnızca korunması gereken bir değer değil, aynı zamanda yeni kuşaklar tarafından yeniden yorumlanan yaşayan bir hafıza olduğunu ifade etti. Gençlerin sanat aracılığıyla tarih ve kültürel değerlere temas etmesinin önemli olduğunu belirten Gerenli, şöyle devam etti:

"Tarihin İzleri Resim Yarışması, bizlere bir kez daha gösterdi ki; kültürel miras sadece korunacak bir değer değil, aynı zamanda yeni kuşakların yeniden yorumlayacağı yaşayan bir hafızadır. Özellikle gençlerimizin, tarihimize ve kültürel değerlerimize sanat aracılığıyla dokunması bizler için çok kıymetli. Çünkü bir kentin geleceği, geçmişini ne kadar hatırladığıyla ilgilidir. Lüleburgaz, çok katmanlı tarihiyle Trakya'nın en özel kentlerinden biridir. Binlerce yıllık geçmişiyle bu topraklar; Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan önemli izler taşımaktadır. Sokaklarımızda yürürken yalnızca bir şehirde değil, aynı zamanda tarihin içinde yürürüz. Kentimizin somut kültürel mirası dediğimizde; camilerimizi, çeşmelerimizi, köprülerimizi, tarihi yapılarımızı, geleneksel mimari dokumuzu görüyoruz. Özellikle Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi gibi eserler, Lüleburgaz'ın tarihsel hafızasının en güçlü simgelerindendir. Bunlar yalnızca taş ve yapı değildir; geçmiş kuşakların emeği, estetik anlayışı ve yaşam kültürüdür. Ama kültürel miras yalnızca yapılardan ibaret değildir."

Bir kentin ruhunu asıl yaşatan; insan hikayeleri, türküler, halk oyunları, düğün gelenekleri, mutfak kültürü, komşuluk ilişkileri ve kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimleridir. İşte bunlar da bizim somut olmayan kültürel mirasımızdır. Trakya'nın o sıcak misafirperverliği, imece kültürü, birlikte üretme geleneği ve sanatla kurduğu güçlü bağ; Lüleburgaz'ın karakterini oluşturan en önemli değerlerdir. Bugün burada sergilenen eserlerde de bunu görüyoruz. Gençlerimiz yalnızca resim yapmamış; yaşadığı coğrafyayı, belleğini ve aidiyet duygusunu tuvallere taşımıştır. Dereceye girsin ya da girmesin, burada emeği olan her öğrencimiz bizim için çok değerlidir. Çünkü sanatın en önemli tarafı yarışmak değil; düşünmek, hissetmek ve anlatabilmektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkan, sanatla düşünen ve üreten bir Lüleburgaz için çalışmaya devam edeceğiz."

SERGİ, 22 MAYIS'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından yarışmada eserleri dereceye giren öğrencilere ödülleri ve seçici kurul üyelerine belgeleri takdim edildi. Yarışma kapsamında katılımcıların dereceye giren eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 22 Mayıs'a kadar Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu Fuayesi'nde ziyaret edilebilecek.