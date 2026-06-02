Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Toplantısında "Halk Sağlığı" Vurgusu

02.06.2026 17:13  Güncelleme: 18:29
Kırklareli Lüleburgaz'da 1. sınıf tarım arazisine kurulması planlanan tehlikeli atık yakma tesisi için düzenlenen halk katılımı toplantısında, bölgedeki yüksek kanser oranlarına ve Ergene Havzası Planı'na dikkat çekildi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, tesisin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek karşı çıktı.

(LÜLEBURGAZ) - Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Eskibedir ve Yenibedir köyleri yakınındaki 1. sınıf tarım arazisine kurulması planlanan tehlikeli atık yakma tesisi için düzenlenen toplantıda, bölgedeki yüksek kanser oranlarına ve Ergene Havzası Planı'na dikkati çekti. Gerenli, enerji üretimine değil, sermaye için halk sağlığının göz ardı edilmesine karşı olduklarını belirtti.

Lüleburgaz'a bağlı Eskibedir ve Yenibedir köylerinin yakınında, 1. sınıf tarım arazisine kurulmak istenen tehlikeli atık yakma tesisine ilişkin halkın katılımı toplantısı yapıldı.

Burgaz İzer Otel'de saat 10.00'da başlayan toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, firma yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı öncesinde otel önünde traktörleriyle toplanan vatandaşlar, köylerine yakın bölgede tehlikeli atık yakma tesisi istemediklerini belirtti.

Toplantıda, proje tanıtım dosyasının sunumunun ardından soru-cevap kısmına geçildi.

"1/25 BİNLİK ERGENE HAVZASI PLANI UYGULANMASI GEREKEN BİR PLANDIR"

Toplantıda söz alan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "56 yıldır Lüleburgaz'dayız, bu kentte 30 yıl da hekimlik yaptım. Geçmişten günümüze gelen Ergene Havzası ile ilgili yaşanan sorunları yakinen biliyorum ve bu bölgede kanser oranları Türkiye ortalamasının çok üzerine çıktı. Bundan sonra Çevre Bakanlığımız, merkezi yönetim çok doğru kararlar aldı, Lüleburgaz ve çevresinde bütün Trakya'yı etkileyecek üst ölçekli planlar yapıldı. 1/25 binlik Ergene Havzası Planı çok ciddi ve uygulanması gereken bir plandır. Bu plan çerçevesinde bulunduğumuz bölge birinci sınıf tarım arazisi olarak gözükmektedir. Birinci sınıf tarım arazisinde bu tür tesislerin yapılması doğru değildir. Buna şiddetle karşıyız" ifadelerini kullandı.

Atık yönetiminin ve enerji üretiminin çok önemli olduğunu ancak doğru yerde ve doğru tesislerde olması gerektiğini belirten Gerenli sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Çevresel etkiler açısından Tarım Bakanlığı'mızdan yeraltı suları ile ilgili değerlendirmeyi mutlaka istiyoruz. Hemen yanı başında bir doğal gaz arama kuyusu var. Bununla ilgili görüşlerin de muhakkak alınması gerektiğini düşünüyoruz. En kötüsü şu, güvenmiyoruz. Bu halk güvenmiyor. Yapmamız gereken ne varsa hep beraber yapalım. Atık yönetimi çok önemli, atıktan enerji elde edilmeli, dünyada enerji krizi yaşanırken, Avrupa bunları yaparken, atıktan enerji elde ettiler. Ama doğru yerlerde, doğru tesislerde. Bahsettiğiniz tesisleri teker teker inceledim. KIRKAB başkanlığı yaptım, şu anda ilimizde atıklar toplanmıyor, çevreye atıklar atılıyor, biz bunu önleyemiyoruz daha. Avrupa'da bu tesisleri inceledim, atık yakma tesislerinin baca emisyonları 'İlgili yetkililerle paylaşılacak' dediniz, halkla paylaşılıyor, herkese açık. Güvenmiyoruz! Bu kentte, Trakya'da yaşadıklarımızdan sonra artık güvenmek istiyoruz. Birbirimize güvenmek istiyoruz. Birinci sınıf tarım arazisinde bu şekilde bir tesis kurulamaz. Çevremizde bir sürü Organize Sanayi Bölgesi var, buyurun buralara kurun."

"ENERJİ ÜRETİMİNE KARŞI DEĞİLİZ"

Geçtiğimiz aylarda bir yangın oldu. Nereden yangını söndürdünüz? Belediyenin itfaiyesi gelmeden yangın söndü, nereden geldi o su? Yeraltı suyu kullanıyor musunuz? Bu tesisi bu şekilde istemiyoruz. Enerji üretimine karşı değiliz, güçlü Türkiye'ye karşı değiliz. Doğru yerde doğru yatırımlarla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir işletmenin para kazanması için, sermaye için halkın sağlığının bu kadar göz önüne alınmamasına şiddetle karşı çıkıyoruz."

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır tarafından basın açıklaması okundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
