Lüleburgaz'da Vefa Destek Projesi Toplantısı

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Vefa Destek Projesi'nde görev alan personelle bir araya geldi.

Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz mesai yapan personele teşekkür eden Yıldız, projenin yaşlı, engelli ve desteğe muhtaç vatandaşlar için büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Lüleburgaz Belediyesi elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak

Lüleburgaz Belediyesi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES)

tesisi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin kısa sürede enerji üretimine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin çevreci yatırımlarının devam edeceği ifade edildi.