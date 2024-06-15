Lüleburgaz'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Lüleburgaz ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Edirne Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fatma O'dan (57) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatma O'nun hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Fatma O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Fatma O'nun cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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