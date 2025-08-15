Lüleburgaz'da Yangın Paniği - Son Dakika
15.08.2025 17:40
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız yangını ağaçlık alana sıçradı, yollar kapatılarak müdahale edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızda başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Lüleburgaz- Babaeski D-100 karayolunda duman nedeniyle 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yangının Lüleburgaz ilçesinin Bahçivan Mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele sarf etti.

Hürriyet Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar ağıllarındaki hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

İtfaiye ekipleri de dumandan etkilenen bir köpeği kurtardı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
