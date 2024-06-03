Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Lüleburgaz\'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı. Kazada 19 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

03.06.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Lüleburgaz, trafik, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van’da gözaltına alındı Polis belediyede arama yapıyor Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
08:07 Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistlerin rekor beklentisi var Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistlerin rekor beklentisi var
02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
20:31 Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
07:55 Erkan Yolaç’tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 09:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement