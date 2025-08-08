Lüleburgaz Kaymakamı Yıldız'a Ziyaretler

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Yıldız, makamında Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ile dernek üyelerini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, vatandaş odaklı ve güçlü iş birliği içerisinde hizmet etmeyi istediklerini söyledi.

Yıldız, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirtti.

Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler Yaz Akşamları Konserleri devam ediyor

Lüleburgaz'da Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler Yaz Akşamları Konserleri sürüyor.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) düzenlenen etkinlikte Kent Konseyi Gençlik Meclisi Müzik

Grubu ile Can Demir konser verdi.

Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.