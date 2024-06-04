Lüleburgaz Lisesi 1974 Mezunları Kep Atarak Buluştu - Son Dakika
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Lüleburgaz Lisesi 1974 Mezunları Kep Atarak Buluştu

Lüleburgaz Lisesi 1974 Mezunları Kep Atarak Buluştu

Lüleburgaz Lisesi'nin 1974 yılı mezunları, okullarının 50. yılını kutlamak için bir araya geldi. Etkinlikte cübbe giyen mezunlar, temsili kep atarak nostaljik bir an yaşadı. Okul Müdürü İsmail Yener, mezunlara teşekkür ederek okulla olan bağlarını sürdürmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca, Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu da Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte ödül aldı. Kırklareli'nde ise 4 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

04.06.2024 12:11
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Lüleburgaz Lisesinin 1974 yılı mezunları cübbe giyip kep attı.

Lüleburgaz Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

1974 yılı mezunlarından Şair Bektaş Yavuz Lüleburgaz Lisesi Marşı'nı, Cafer Güçlü ise 50. Yıl mezunlarına ithafen şiir okudu.

Okul Müdürü İsmail Yener, konuşmasında 50. yılını kutlayan mezunlara sağlıklı ömürler diledi.

Okulların öğretmeni, öğrencisi, mezunları ve gelenekleri ile daha çok anlam taşıdığını ifade eden Yener, mezuniyetlerinin 50. yılında olmasına rağmen okulla olan bağlarını sürdüren mezunlara teşekkür etti.

Etkinlikte 1974 yılı mezunları cübbelerini giyerek, temsili kep attı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

Gençlik korosuna uyum ödülü

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülü aldı.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Korolar Şenliği'ne katıldı.

Gazi Konser Salonu'nda yapılan etkinlikte, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülüne layık görüldü.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyü, Kıyıköy beldesinin Kale, Cumhuriyet, Güven mahalleleri, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyü ile Babaeski Gaziosmanpaşa ve Hacıhasan mahallelerine 6 Haziran Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyleri ile Kale, Cumhuriyet, Güven mahallelerinde 10.00-18.00, Hamitabat köyünde 10.00-12.00, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 12.00-16.00, Hacıhasan Mahallesi'nde ise 08.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Lisesi 1974 Mezunları Kep Atarak Buluştu - Son Dakika

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