Lüleburgazlı Çocuklar, "Bilgeç ve Egemen Abi" Kukla Gösterisiyle Sıfır Atık Farkındalığı Kazandı - Son Dakika
Lüleburgazlı Çocuklar, "Bilgeç ve Egemen Abi" Kukla Gösterisiyle Sıfır Atık Farkındalığı Kazandı

17.02.2026 15:54  Güncelleme: 17:01
Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Renklerle Sıfır Atık Eğitimi” projesi kapsamında Şehit Mednan Tuna İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, belediyenin maskotu “Bilgeç ve Egemen Abi” kukla gösterisi sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim iş birliği ile yürütülen "Renklerle Sıfır Atık Eğitimi" projesi sürüyor. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının hedeflendiği proje kapsamında Şehit Mednan Tuna İlkokulu'nda sergi ve kukla gösterisi etkinliği gerçekleştirildi.

Programa Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Pektaş ve Derya Aktan, Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Çetin Çivi, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Samet Servet ve anasınıfı öğrencileri katıldı.

Anasınıfı öğrencilerinin atıklardan üretip yeniden kullanıma kazandırdıkları ürünlerden oluşan sergiyi gezen protokol üyeleri, daha sonra "Bilgeç ve Egemen Abi" kukla gösterisini izledi.

Kukla gösterisinde miniklere geri dönüşümün önemi, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi anlatıldı.

Kaynak: ANKA

