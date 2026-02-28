Luna: Epstein İstihbarat Faaliyeti Yürüttü - Son Dakika
Luna: Epstein İstihbarat Faaliyeti Yürüttü

28.02.2026 01:47
Anna Paulina Luna, Jeffrey Epstein'in istihbarat operasyonu yürüttüğünü ve Clinton'ları hedef aldığını iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in "istihbarat faaliyeti yürüttüğünü" söyledi.

Luna, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından Epstein'le olan bağları hakkında sorgulanması sırasında basına bilgilendirmede bulundu.

"Son 24 saatteki sorgulamalarda bile Jeffrey Epstein'in bir istihbarat toplama operasyonu yürüttüğü çok açık bir şekilde ortaya çıktı." diyen Luna, milyarder iş adamının suç faaliyetlerinin insan kaçakçılığıyla ilgili kişilerle de bağlantılı "bir tuzak operasyonu" olduğuna inancını paylaştı."

Söz konusu soruşturmanın tamamında biraz "partizanca karalama girişimleri" olduğunu düşündüğünü dile getiren kadın Kongre üyesi, Epstein'in bir istihbarat toplama operasyonunun "tüm belirgin işaretlerini taşıdığını" ifade etti.

Luna, Epstein dosyasıyla ilgili, "Bence, özellikle başkanlar gibi iktidardaki ve nüfuz sahibi kişileri hedef aldığı için yabancı hükümetlerin bu konuyu kullanarak bazılarımızı birbirimize düşürmeye çalıştığı bir durum söz konusu. Bu yüzden, mağdurlara adalet getirmenin yanı sıra bu konuya da daha çok odaklanıyoruz." dedi.

Epstein???????'in özellikle ekonomi politikası gibi konularda birçok politikacıyı ve etkili kişiyi hedef aldığına inandığını söyleyen Luna, eski Başkan Clinton ve eşi Hillary Clinton dahil daha bir dizi kişinin de istihbarat toplama operasyonu kapsamında hedef alınmış olabileceğini kaydetti.

Luna ayrıca Clinton çiftinin bu konudaki ifade kayıtlarını en kısa sürede yayınlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Epstein dosyalarında adı geçiyor

New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde sorgusu gün boyu sürmesi beklenen eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgisine ulaşılmış ve bir jakuzide kadınlarla birlikte fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2000'li yılların başlarında, Epstein'ın herhangi bir cinsel suçtan yargılanmasından önce, Clinton Vakfı gezileri için Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

