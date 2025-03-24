Lütfü Savaş ve İki Kişi CHP Kurultayı için Mahkemeye Başvurdu

(ANKARA) - Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında olduğu 3 kişi, avukatları aracılığıyla Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultayı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

"CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultayı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması için de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında olduğu 3 isim mahkemeye başvurdu.

Savaş, ayrıca 38'inci Olağan Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçtiğimiz şubat ayında dava açmıştı.

"Soruşturmalar ve iptal davası devam ederken yapılan çağrı ve kurultay hukuka uygun değil"

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen KRT'ye yaptığı açıklamada, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açtıkları 38'inci Olağan Kurultayın iptali istemli dava sürecinin devam ettiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kurultayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü hatırlatarak, "Bunlar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kurultay çağrısı yaptı ve karar aldığını söyledi. Biz de bu soruşturmalar ve iptal davası devam ederken yapılan çağrısını ve kurultayın hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu gerekçelerle tekrar 31, 40 ve 17. Asliye Hukuk Mahkemelerine bir beyanda bulunduk. Bu kurultay hakkında yürütmenin durdurulması ve iptalini istedik" dedi.

"İlçe Seçim Kurulu'na da başvurduk"

İlçe Seçim Kurulu'na da CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın yapılmaması için başvurduklarını ifade eden Üregen, "Kurultay kararının yok hükmünde sayılması için başvurduk. Bundan sonraki süreci artık mahkemelere bıraktık. Mahkemeler bağımsız bir şekilde inceliyor. Çıkacak karara hem müvekkillerim hem de biz saygı duyacağız" dedi.

Aralık ayında ihraç edilmişti

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, geçtiğimiz aralık ayında yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP'den ihraç etmişti.