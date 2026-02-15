M. Emin Saraç, Anma Programıyla Yad Edildi - Son Dakika
M. Emin Saraç, Anma Programıyla Yad Edildi

15.02.2026 23:28
Muhammed Emin Saraç, anma programında ilim ve irfanla dolu hayatıyla hatırlandı.

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi merhum Muhammed Emin Saraç, "İlim ve İrfanla Geçen Bir Ömür: M. Emin Saraç Hocamızı Anma Programı" ile yad edildi.

Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneğince (EZDER) hazırlanan program, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ferruh Erel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Halil İbrahim Kutluay, Doç. Dr. Ahmet Efe, Prof. Dr. Yekta Saraç, akademisyen Hamdi Arslan ve Fatih Saraç dinleyicilere hitap etti.

"Sevap halkasının büyüyerek devam ettiğine şahidiz"

Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Emin Hocam için 'vefa' dediler. Evet, kendisi ömrü hayatında vefalı bir insandı. Bugün de sizler talebeleri, sevenleri, ailesi olarak o vefanın gereği olarak bir araya geldiniz. Beşinci ölüm yıl dönümünde kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, talebelerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Gül, Muhammed Emin Saraç'ın herkesin üzerinde fazlasıyla hakkı olduğunu belirterek, "Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla kul hakkıyla da gitmedi. Öğrencilerinin hizmet bayrağını devam ettirdiklerine şahidiz." ifadesini kullandı.

"Ona şükran borçluyum"

İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Saraç ile tanışmasından bahsederek, "O yıllarda İstanbul'da ders vermekte olan muhterem alimlerimiz, hocalarımız, ders halkaları vardı. Bizler de muhtelif hocalardan dersler gördük. Ben Emin Saraç Hoca'nın ihya derslerine teberrük miktarı katıldım." diye konuştu.

Kılıç, 1979'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını, ancak sevemediğini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Üniversiteye bir ay zor gittim. 'Ben ya Ezher'e gideyim ya da Medine İslam Üniversitesi'ne gideyim' diyerek hocama müracaat ettim. Allah razı olsun, hocam dinledi ve sonra dedi ki, 'Oğlum sen bir üniversiteyi kazanmışsın, oranın hakkını ver'. Yani benim gitmeme mani oldu. Gitseydim ne olurdum bilmiyorum. Ona şükran borçluyum. Bu son devir alimlerimizin maalesef yeri dolmuyor."

"Alimler bizim medeniyetimizde alemdir"

EZDER Kültür Komisyonu Başkanı Kenan Gültürk, Muhammed Emin Saraç'ı ömrünü ilme, irfana, ümmete adamış, ilmiyle amil, merhum ve mağfur sözleriyle andı.

Saraç'ın Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesinin ilk mezunlarından olduğunu aktaran Gültürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alimler bizim medeniyetimizde alemdir, semboldür, simgedir, deniz feneridir, işaret fişeğidir, yaşadığı toplumlar için medeniyetimizin köşe taşlarını oluştururlar. Alimler sadece kendi dönemlerini mayalamakla kalmaz, kendinden sonraki dönemleri de mayalar. Münevver şahsiyetler kendi kaderini de fazla yaşamaz. Yaşadığı toplumun dert edindiği husus, onun kaderini oluşturur."

Gültürk, Saraç'ın bu çağın Müslümanlarına iman, şuur, istikamet, karakter, güzel ahlaklı olmanın yanı sıra bilinçli ve uyanık bir ümmet olabilmeyi miras bıraktığını ifade ederek, sevenleri ve dostları olarak buna şahitlik ettiklerinin altını çizdi.

Muhammed Emin Saraç'ın EZDER'in 1996'da kurulma aşamasında evini kendilerine açtığını belirten Gültürk, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bizi teşkilatlandıran, sürekli nasihatlerde bulunan, motivasyonumuzu artıran bir hocamızdı. Her daim, çalışmalarımızın her bölümünde bizim önümüzde oldu. Biz de öğrencileri, talebeleri, sevenleri olarak aynen sizin burayı doldurduğunuz gibi onun arkasında olmaya çalıştık. Şunu bilelim ki bu salondakilerin hepsi, hepimiz hocamızın gönüllü öğrencileriyiz. Dolayısıyla biz bu şuurdayız, niyetteyiz."

Açılışta ayrıca Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmeddin Çalışkan ve Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu konuşma yaptı.

Muhammed Emin Saraç'ın anılarının ve eski fotoğraflarının yer aldığı bir videonun da izleyiciye sunulduğu programda, konuşmaların ardından Mustafa Demirkan tarafından dua edildi.

Kaynak: AA

Emin Saraç, Kültür, Güncel, Son Dakika

M. Emin Saraç, Anma Programıyla Yad Edildi

SON DAKİKA: M. Emin Saraç, Anma Programıyla Yad Edildi - Son Dakika
