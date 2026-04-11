Mêrdîn'de Eti-Bakır'ın Ekolojik Tahribatına Karşı Protesto ve Talepler - Son Dakika
Mêrdîn'de Eti-Bakır'ın Ekolojik Tahribatına Karşı Protesto ve Talepler

11.04.2026 18:11
Mêrdîn Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, Eti-Bakır A.Ş.’nin ekolojik tahribatına karşı duruldu. Katılımcılar, doğayı koruma çağrısıyla yürüyüş yaptı ve tesislerin yarattığı tehditlere dikkat çekti.

Mêrdîn Demokratik Kurumlar Platformu ve Mêrdîn Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, Şemrex'te (Mazıdağ) Cengiz Holding bünyesindeki Eti-Bakır A.Ş.'nin neden olduğu ekolojik tahribata karşı basın açıklaması yapıldı. Têznê kırsal mahallesinde düzenlenen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, 'Doğamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyacağız' yazılı pankart eşliğinde Eti-Bakır tesisine kadar yürüdü, 'Yaşamı koru', 'Tarım alanı rant alanı değil' ve 'Suyuma dokunma' dövizleri taşıdı ve çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında Mêrdîn Ekoloji Derneği üyesi Agit Özdemir, Eti-Bakır'ın planladığı üç yeni tesise karşı durulduğunu, bu tesislerin ekolojik, toplumsal, ekonomik ve halk sağlığına yönelik tehditler oluşturduğunu belirtti. Özdemir, bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen halkın 2011'den beri köylerin boşaltılması baskısı altında olduğunu, en az 11 köyün tesislerden olumsuz etkilendiğini vurguladı. Yeni tesislerin su krizine yol açacağını, DSİ verilerine göre yeraltı su seviyesinin son beş yılda yüzde 60 düştüğünü ve bunun nedeninin tesisin açtığı kuyulardan günlük binlerce ton su çekilmesi olduğunu ifade etti.

Özdemir, talepleri arasında planlanan tesisler için ÇED sürecinin durdurulması, mevcut tesislerin bağımsız değerlendirilmesi, yeraltı suyunun korunması, orman arazilerinde tesis kurulmaması, halk katılımının artırılması, atıksu sistemlerinin denetlenmesi ve bölge halkının sağlık taramasından geçirilmesi yer aldığını sıraladı. DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya ve Beritan Güneş Altın da konuşmalarında Cengiz Holding'in eko kırım politikalarını eleştirerek, halkın tesislere izin vermeyeceğini ve direnişi sürdüreceklerini vurguladı. Etkinlik, sloganlarla sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mêrdîn'de Eti-Bakır'ın Ekolojik Tahribatına Karşı Protesto ve Talepler - Son Dakika

SON DAKİKA: Mêrdîn'de Eti-Bakır'ın Ekolojik Tahribatına Karşı Protesto ve Talepler - Son Dakika
