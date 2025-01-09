M1 Metro Hattı'nda Sefer Düzenlemesi - Son Dakika
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M1 Metro Hattı'nda Sefer Düzenlemesi

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda viyadük çalışması nedeniyle seferler düzenlenecek.

09.01.2025 11:50
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M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın Büyük İstanbul Otogarı'ndaki istasyonunda gerçekleştirilecek viyadük çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması yapılacak.

Çalışmalar kapsamında 11 Ocak Cumartesi saat 22.30'dan 13 Ocak Pazartesi saat 06.00'ya, 25 Ocak Cumartesi saat 22.30'dan 27 Ocak Pazartesi 06.00'ya, 8 Şubat Cumartesi saat 22.30'dan 10 Şubat Pazartesi saat 06.00'ya kadar Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

Cumartesi saat 22.30'da başlayacak ve pazartesi saat 04.30'da sona erecek çalışmalarda, katener ve ray hattı kontrollerinin yapılmasının ardından herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda rutin metro seferleri saat 06.00'da başlayacak.

Düzenleme süresince Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleriyle hizmet verilecek.

Otogar viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, bu metro hattında "Gece Metrosu" hizmeti sunulamayacak.

Kaynak: AA

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