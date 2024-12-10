M5S'de Tarihi Tüzük Değişikliği - Son Dakika
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M5S'de Tarihi Tüzük Değişikliği

İtalya'da M5S, Beppe Grillo ile bağlarını koparıp tüzük değişikliği yaparak yeni bir dönüşüm sürecine girdi.

10.12.2024 02:16
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İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) üyeleri, hafta sonu yaptıkları oylamayla tüzük değişikliğine giderek, partinin "garantör"ü olarak da anılan kurucusu Beppe Grillo ile bağları koparma yönünde karar aldı.

Ülkede sağ ve sol partilerin siyasi istikrarı sağlayamadıkları ve yolsuzluklara bulaştıkları iddiasıyla 2009'da eski bir komedyen ve hiciv ustası olan Beppe Grillo ile iş insanı Gianroberto Casaleggio tarafından bir tepki hareketi olarak kurulan M5S'nin üyeleri, hafta sonu tarihi bir karar alarak kabuk değiştirme yönünde somut adım attı.

2018-2021 yıllarında teknokrat başbakan olarak iki farklı koalisyon hükümetine liderlik eden Giuseppe Conte, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra başına geçtiği M5S'te hareketin hayattaki kurucularından Grillo ile yaşadıkları fikir ayrılıklarının önüne geçmek ve partiyi yeniden yapılandıracak bir tüzük değişikliğini gündeme getirdi.

Conte'nin tüzük değişikliğindeki önerileri arasında, M5S'te "garantör" sıfatıyla parti yönetiminde söz sahibi olan Grillo'nun bu rolünün kaldırılması, parlamenter olarak seçilmenin 2 dönemle sınırlandırılmasının kaldırılması ve parti logosunun değiştirilmesi bulunuyordu.

Conte'nin tüzük değişiklik teklifi ilk olarak 24 Kasım'da oylandı ancak yeterli katılım sayısına ulaşmasına rağmen Grillo'nun itirazları sebebiyle bu oylama 8 Aralık Pazar günü tekrarlandı.

Pazar gecesi geç saatlerde sonuçlanan oylamada, katılımcıların yüzde 80'inden fazlası, Grillo'nun partideki "garantör" rolünün kaldırılması yönünde oy kullandı.

Oylamanın ardından açıklama yapan Conte, "M5S toplu halde oy kullandı. Şimdi sayfayı çeviriyoruz. Farklı düşünenlerin katkısına ihtiyacımız var, herkesin katkısına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

M5S'nin kurucu lideri Grillo ise bu tüzük değişikliğiyle M5S'nin "daha da öldüğünü' savundu ve yeni bir siyasi grup kurma sinyali verdi.

Grillo, daha önce de Conte'yi siyasi vizyon eksikliğiyle suçlamış ve bu tüzük değişikliğini, bir dönem "sistem ve düzen karşıtı" olarak tanımlanan partiyi, lider merkezli bir harekete dönüştürme girişimi olarak gördüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel M5S'de Tarihi Tüzük Değişikliği - Son Dakika

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