Maarif Okulları\'ndan Tiyatro Gösterisi

Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, eğitim yılı sonu etkinlikleri kapsamında, İngilizce tiyatro gösterisi sahneledi.

Başkent Tunus'taki Kram Kültür Evi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, eğitim camiasından davetliler, veliler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, tiyatro ve sanat faaliyetlerinin öğrencilerin özgüven, iletişim becerileri, disiplin anlayışı ve yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunduğu kaydedildi.

Okulun Drama Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin aylar süren prova ve hazırlık sürecinin ardından sahnelendiği belirtildi.

Öğrencilerin okul sonrası ve hafta sonlarında yürütülen çalışmalarda oyunculuk, sahne performansı, İngilizce konuşma ve takım çalışması alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, öğrencilerin ekip çalışması ve sorumluluk bilinci kazanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okulları, İngilizce ağırlıklı eğitimin yanı sıra Fransızca, Arapça ve Türkçe eğitim veriyor. Cambridge akreditasyonuna sahip okul, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim ağı içinde yer alıyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelinde 66 ülkede faaliyet gösteren 500'ün üzerinde eğitim kurumunda 75 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.