Maarif Okulları'ndan Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maarif Okulları'ndan Tiyatro Gösterisi

Maarif Okulları\'ndan Tiyatro Gösterisi
15.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta Maarif Okulları öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisi sahneleyerek yeteneklerini sergiledi.

Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, eğitim yılı sonu etkinlikleri kapsamında, İngilizce tiyatro gösterisi sahneledi.

Başkent Tunus'taki Kram Kültür Evi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, eğitim camiasından davetliler, veliler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, tiyatro ve sanat faaliyetlerinin öğrencilerin özgüven, iletişim becerileri, disiplin anlayışı ve yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunduğu kaydedildi.

Okulun Drama Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin aylar süren prova ve hazırlık sürecinin ardından sahnelendiği belirtildi.

Öğrencilerin okul sonrası ve hafta sonlarında yürütülen çalışmalarda oyunculuk, sahne performansı, İngilizce konuşma ve takım çalışması alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, öğrencilerin ekip çalışması ve sorumluluk bilinci kazanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okulları, İngilizce ağırlıklı eğitimin yanı sıra Fransızca, Arapça ve Türkçe eğitim veriyor. Cambridge akreditasyonuna sahip okul, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim ağı içinde yer alıyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelinde 66 ülkede faaliyet gösteren 500'ün üzerinde eğitim kurumunda 75 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maarif Okulları'ndan Tiyatro Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:07:39. #7.13#
SON DAKİKA: Maarif Okulları'ndan Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.