Bakan Tekin: Maarif Vakfı, eğitim vizyonumuzun adı - Son Dakika
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Bakan Tekin: Maarif Vakfı, eğitim vizyonumuzun adı

11.07.2026 16:44
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yılında yaptığı konuşmada, vakfın uluslararası eğitim alanında Türkiye'nin vizyonunu taşıdığını ve 66 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantısı'nda kıymetli katılımcılarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır. Eğitim alanını şahsiyet inşasının zemini olmaktan uzaklaştırıp vesayet üretme mekanizmasına dönüştüren kirli odaklara karşı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve kararlı liderliğiyle hayata geçirilen vakfımız, uluslararası eğitim sahasında güveni yeniden tesis eden, meşru zemini güçlendiren ve Türkiye'nin yurt dışındaki maarif iddiasını kurumsal bir yapıyla geleceğe taşıyan tarihi bir adım olmuştur.

Altmış altı ülkede faaliyet gösteren Vakfımız, kurumsal kapasitesi ve inşa ettiği güven iklimiyle de temayüz etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir adanmışlık duygusuyla görev yapan itibar elçisi bütün çalışma arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Maarif Vakfı, eğitim vizyonumuzun adı - Son Dakika

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