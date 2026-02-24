Maarifin Kalbinde Ramazan Etkinlikleri Destekleniyor - Son Dakika
Maarifin Kalbinde Ramazan Etkinlikleri Destekleniyor

24.02.2026 14:33
Memur-Sen, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerini desteklediklerini açıkladı.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerini Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak desteklediklerini söyledi.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin, köklerden geleceğe uzanan, inanç ve bilimi buluşturan yaklaşımın güzel bir örneği olduğunu belirten Tekdemir, milletin asli değerlerine uygun etkinlikleri takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini bildirdi.

Ramazan ayının manevi iklimine, toplumsal dayanışma ruhuna ve İslam'ın temel değerlerine karşı sistematik bir itibarsızlaştırma çabası içinde olanlara karşı seslerini yükseltmek için toplandıklarını ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın çok renkli ve eğlenceli etkinliklerle evlatlarımıza aşılamak istediği merhamet, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine savaş açanlara, ilericiliği inanç düşmanlığı sanan vesayet kalıntılarına Diyarbakır'dan haykırıyoruz, eğitim kurumları toplumsal değerlerden kopuk izole mekanlar değildir. Topluma liderlik iddiasındaki kişi ve yapıların görevi toplumun kültürel ve manevi dokusuyla kavga etmek değil bu doku ile barışık bir sosyal iklim için çalışmaktır. Ramazan ayı etkinlikleri konsepti sadece bir ibadeti değil aynı zamanda yardımlaşma, hoşgörü, merhamet, toplumsal dayanışma gibi evrensel değerlerin okul çatısı altında yaşatılmasını, öğrencilerin karakter gelişiminden huzurlu bir çevrenin ve toplumsal barışın inşasına kadar bir dizi alanı kapsayan görmeyi arzuladığımız çok kıymetli ve sorumlu bir adımdır."

Tekdemir, "Artık bu aziz milletin yakasından düşün. Suni gündemlerle, bayatlamış bildirilerle kardeşliğimizi zayıflatamazsınız. Türkiye artık vesayet diliyle hizaya çekilecek bir ülke değildir. Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle kuşanması için atılan her adımın, verilen her mücadelenin sarsılmaz savunucusuyuz. Ramazanın birleştirici gücü, sizin ayrıştırıcı dilinizi mağlup edecektir. 28 Şubat bitti ve bir daha yaşanmayacak. Tarihimize, millet ve devlet olma geleneğimize kök salan manevi değerlerimizi okullarımızla, öğrencilerimizle etkili ve eğlenceli bir formda buluşturan Milli Eğitim Bakanımıza, etkinliklere destek veren tüm yönetici, öğretmen, veli ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

