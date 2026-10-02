Maariv anketinde Netanyahu'nun iktidar bloğu 51'e yükseldi, muhalefet 53'e geriledi - Son Dakika
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Maariv anketinde Netanyahu'nun iktidar bloğu 51'e yükseldi, muhalefet 53'e geriledi

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Flydubai olayının ardından Maariv için yapılan son ankette Netanyahu'nun iktidar bloğu 51 sandalyeye yükselirken muhalefet bloğu 53 milletvekiline geriledi. Ankete göre Gadi Eisenkot, başbakanlık yarışında yüzde 47 ile Netanyahu'nun önünde görünüyor.

Flydubai uçağındaki olayın ardından İsrail'de oyları giderek eriyen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet bloğunun muhalefet kanadı ile arasındaki makası kapatmaya başladığı görüldü.

Maariv gazetesi için Lazar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 51 sandalyeye yükseldiğini, muhalefet bloğunun ise geçen haftaya göre 2 sandalye kaybederek 53 milletvekiline gerilediğini gösterdi.

Maariv gazetesi ise Flydubai olayıyla İsrail toplumunda güvenlik kaygılarının yeniden ön plana çıktığını ve bloklar arasındaki makasın daraldığını aktardı.

İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde en az 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor.

İsrail'de yayınlanan kamuoyu yoklamaları, karmaşık koalisyon hesaplarına ve seçimler sonrasında sıkı koalisyon pazarlıklarının yapılacağına işaret ediyor.

Yashar 21'e gerilerken Likud 19 sandalyeye yükseldi

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi bir önceki ankete göre sandalye sayısını 19'a çıkarırken, Ultra Ortodoks Şas ile Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri ise 7'şer milletvekiline çıktı.

İsrail'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi 9 milletvekili alırken, bir diğer aşırı sağcı parti Dini Siyonizm 5 sandalye elde etti.

Muhalefet bloğunda ise Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi bir önceki ankete göre bir milletvekili kaybederek 21 sandalyeye düştü. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Birlikte" listesi ise 13 sandalyede kaldı.

Aynı anket sonucuna göre Demokratlar Partisi de bir sandalye kaybederek 10 milletvekiline gerilerken, Reservistler ve İsrail Halkı partileri 4'er sandalye elde etti.

İsrail'de Filistin asıllı vatandaşları temsil eden Ortak Liste 7, Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) ise 5 milletvekili ile toplamda 12 sandalyede kaldı.

Eisenkot, hala başbakanlığın en güçlü adayı

Ankete göre, Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu'nun önünde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 47'si Eisenkot'u başbakanlık için daha uygun bir isim olarak görürken, yüzde 41'i Netanyahu'yu tercih etti.

Eski Başbakan Naftali Bennett de başbakanlık yarışında Netanyahu'nun önünde yer aldı. Katılımcıların yüzde 45'i Bennett'i tercih ederken, Netanyahu'dan yana olanların oranı yüzde 41'de kaldı.

Kaynak: AA
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