Macar Kültür Merkezi'nde 'Geniş Açı' sergisi sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Macar Kültür Merkezi'nde 'Geniş Açı' sergisi sinemaseverlerle buluşuyor

Macar Kültür Merkezi\'nde \'Geniş Açı\' sergisi sinemaseverlerle buluşuyor

Macar Kültür Merkezi ile Macaristan Ulusal Film Enstitüsü'nün hazırladığı 'Geniş Açı' sergisi, Macar sinemasının 120 yılını anlatıyor. Sergide, Macar sinemasının geçmişi ve bugünü, ödüllü filmler ve önemli festivaller hakkında bilgiler paylaşılacak. Ayrıca Macar sinemacılar ve Oscar ödüllü Macaristanlı yapımcılar da sergide yer alacak. Sergi, 29 Nisan'da başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

24.04.2024 21:33  Güncelleme: 21:34
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Macar Kültür Merkezi ile Macaristan Ulusal Film Enstitüsü'nün hazırladığı "Geniş Açı" sergisi, 29 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Macar sinemasının 120 yılını anlatan sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Macar sinemasının ve film endüstrisinin geçmişini ve bugününü kapsamlı bir şekilde izleyiciye sunmayı amaçlayan sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılacak.

Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood'da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan'da çalışan film yapımcılarına da yer verilecek.

Sergide büyük infografik bir harita, Macar film yapımcılarının göç dalgalarını ve varış noktalarını gösterecek. Auguste ve Louis Lumiere kardeşlerin ortakları tarafından 1896 yılının mayıs ayında Budapeşte'de çekilen ilk filmler de sergide seyircilerle buluşacak.

Aynı zamanda projektör, kamera ve prodüksiyon ekipmanlarının yanı sıra orijinal kostüm ve maketlerin de sergileneceği sergide ziyaretçiler, ekranlardan tarihi sahnelere de tanık olacak.

Kaynak: AA

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